Дальневосточные аптеки вышли в лидеры по онлайн-продажам лекарств

Аналитическое агентство Data Insight представило исследование «Рынок, которого как бы нет» в сегменте e-commerce рынка фармритейла России. Согласно приведенным данным, темпы роста онлайн-продаж в 2018 г. значительно превысили аналогичные показатели 2017 г. В денежном выражении e-commerce показал прирост в 17 млрд руб. против 30 млрд офлайн-продаж лекарств.

Руководитель Data Insight Борис Овчинников связывает прорыв с пересмотром участниками рынка стратегии продаж. «ePharma растет, не дожидаясь либерализации и легализации рынка. Растет не на ожиданиях изменений в законодательстве, а ориентируясь на потребительский тренд онлайн-покупок. Ужесточение контроля на доставку лекарств в 2018–2019 гг. практически не сказалось на общих темпах роста сегмента.

Количество онлайн-заказов достигло 25 миллионов, что составляет 10% рынка e-сommerce. Объем онлайн-продаж в деньгах – 41 млрд руб., что составило 4% рынка e-сommerce. В целом рост интернет-аптек в 2018 г. произошел в три раза быстрее всего рынка онлайн-продаж, показав 72%. Наибольший скачок пришелся на четвертый квартал, показав почти 100%-ный прирост к аналогичному периоду 2017 г.

При этом еще в 2016 г. 41% рынка прироста дали шесть сетей, из которых пять региональных: 6030000.ru, apteka-ot-sklada.ru, minicen.ru, tvoyaapteka.ru, zhivika.ru, монастырёв.рф. Суммарно количество онлайн-заказов у этой шестерки выросло за год в 2 раза (+101%). Показательно, что из топ-6 сетей три находятся на Дальнем Востоке, где живет всего 2% населения.

Почти 30% доли прироста занимает Aптека.ру. На топ-20 сетей приходится 87% всех онлайн-заказов. А первые 50 сетей владеют почти всем рынком – 98%.

Онлайн-сервисы с самовывозом прибавили 68%, региональные аптечные сети – 92%, сервисы с опцией доставки только 38%, а столичные сети – 112%. Игроки, предлагающие только самовывоз, в среднем растут быстрее тех, кто предлагает доставку на дом. «Это не значит, что доставка на дом не нужна – просто безусловно легальный сервис проще продвигать», – отметил Борис Овчинников.

Только половина из ведущих интернет-аптек (16 из топ-30 по посещаемости) укладываются в диапазон конверсии от 3% до 30% – от 3 до 30 заказов на посетителя. В целом конверсия сохраняет позитивную динамику. Конверсия пользователей с ПК на смартфоны продолжит рост.

Фото: агентство Data Insight

Денис Кунгуров

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