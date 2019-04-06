Диджитал-специалистов нужно растить в собственной компании

Фарма находится в самом начале проникновения в диджитал. Об этом на заседании Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ) заявил независимый эксперт фармрынка Владимир Бурштейн. И один из барьеров внедрения цифровых технологий, по его словам – «отсутствие команд, обладающих необходимыми навыками».

Средний портрет диджитал-специалиста – мужчина 28-35 лет, который работает в этой области от 5 до 10 лет, с опытом свыше 10 лет только 10% специалистов, рассказал он. Главная мотивация – интересные задачи, проекты и команда. Зарплата в этом рейтинге только на четвертом месте.

Докладчик также выделил основные на сегодняшний день проблемы рынка Digital HR. Во-первых, здесь можно увидеть много непрофильных предложений. «Любой, кто где-то хотя бы раз касался продвижения в интернете, уже называет себя digital-маркетологом», — отметил Владимир Бурштейн. Во-вторых — завышение результатов работы, это качество присуще каждому второму соискателю. В-третьих – узкая специализация. Таргетолог, SMM менеджер, SEO-специалист, E-mail-маркетолог — все это разные позиции. Наконец, четвертая проблема — постоянно обновляющиеся инструменты. «Чтобы оценить компетенции специалиста, надо знать, как и с какими инструментами и настройками он работает, — прокомментировал он ситуацию. — А меняются и устаревают они в течение месяцев».

«Людей надо растить внутри компании, создавая рабочие группы, обмениваясь опытом», — резюмировал эксперт. И большая роль здесь отводится желанию руководства поддерживать изменения.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

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