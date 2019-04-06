По итогам 2018 г. на импорт латиноамериканских лекарств в РФ приходится 0,11%

На Кубе стартовала трехдневная I Международная встреча регуляторов лекарственных средств и медицинских изделий, приуроченная к празднованию 30-летия Центра государственного контроля лекарственных средств, оборудования и медицинских приборов, Национального регулирующего органа Кубы (CECMED).

В преддверии этого мероприятия российские фармпроизводители, среди которых «Активный компонент», «Герофарм», «Натива» и «Озон», провели встречи с CECMED, где отметили свою заинтересованность в кубинском рынке и создании совместных предприятий по производству лекарств. Например, «Герофарм» уже подал досье на регистрацию на Кубе двух своих продуктов. По итогам 2017-2018 гг. ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток» ФМБА России осуществил экспорт гриппозной инактивированной вакцины и очищенного туберкулезного аллергена на сумму, превышающую 55 млн руб.

В то же время наблюдается интерес и со стороны кубинских компаний к российскому фармрынку, в том числе через открытие филиалов в особых экономических зонах и технологических парках России для разработки лекарственных средств совместно с российскими производителями и НИИ. А два кубинских лекарственных препарата уже зарегистрированы на территории РФ.

Как отметил директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков, по итогам 2018 г. доля фармпродукции из стран Латинской Америки в общем объеме рынка лекарственных средств в РФ составила 0,11% в стоимостном выражении (или 20,5 млн долл. из 21,4 млрд долл.) и 0,01% в натуральном выражении. Из них на препараты, импортируемые с территории Кубы, пришлось 652 082,65 долл., или 1 752 упаковки. При этом основные поставки пришлись на бюджетный рынок (сегмент госзакупок), в т.ч. продажи лекарственных средств из Перечня ЖНВЛП составили 20 млн долл. в стоимостном выражении и 140,88 тыс. упаковок в натуральном выражении. Среди них кубинские препараты — 569 061,85 долл., или 686 упаковок.

В целом российские фармпроизводители рассматривают Кубу как хаб для выхода на рынок Латинской Америки, и Гавана готова представить им такую возможность.

Источник: пресс-служба «ГИЛС и НП»

Фото: пресс-служба «ГИЛС и НП»

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