«Босналек» стал первым восточноевропейским производителем, получившим сертификат GMP ЕАЭС

Боснийский производитель лекарств АО «Босналек» объявил о прохождении фармацевтической инспекции на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза. Компания получила сертификат GMP от Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

«Босналек» стал первым восточноевропейским производителем лекарств, прошедшим сертификацию GMP по единым правилам ЕАЭС. Результаты инспекции признаются всеми странами-участницами Евразийского экономического союза, что дает производителю возможность регистрации его лекарственных средств по процедуре ЕАЭС в любой из его стран без валидации на соответствие локальным требованиям GMP.

«Получение производителем сертификата GMP ЕАЭС – это следующий этап на пути к процедуре единой регистрации лекарственных средств и, в конечном итоге, к единому рынку лекарств в Евразийском экономическом союзе», — считает глава евразийского подразделения «Босналек» Валентина Бучнева.

Источник: материалы компании «Босналек»

Фото: ru.depositphotos.com

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