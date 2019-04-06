Американская фармкомпания повысила цену на дженерик препарата Prozac на 568%

Американская фармацевтическая компания Pharmaceutical Associates Inc. («Фармасьютикал Эссошиэтс Инк.») взвинтила цену на дженерик препарата Prozac на 568%, доведя ее почти до 67 долл. за флакон объемом 120 мл, сообщает Fox Business со ссылкой на Elsevier.

Цены еще на четыре препарата компания повысила более чем на 100%.

Другая компания – Akorn Inc. («Акорн Инк.») повысила цены на два препарата более чем на 200%, в т.ч. на lidocaine hydrochlorid на 285%.

Действия этих компаний идут вразрез с обычной практикой в отрасли не повышать цены более чем на 10%. Так, GlaxoSmithKline повысила цены на 36 препаратов менее чем на 3%.

Илья Дугин

pharmvestnik