«Хартманн Груп» достигла целевых показателей по продажам и прибыли в 2018 году

В 2018 финансовом году компания «Хартманн Груп» (Германия), один из ведущих международных поставщиков медицинских и гигиенических продуктов, увеличила объем продаж на 2,9%. Несмотря на сложные условия рынка, EBIT достигла 123,2 млн евро, консолидированная чистая прибыль составила 83,8 млн евро.

«Благодаря увеличению объемов продаж мы сохраняем темпы развития предыдущих лет. Снижение показателей валовой прибыли и консолидированной чистой прибыли оцениваю как умеренное. Оно было вызвано неблагоприятными изменениями обменного курса, усиливающимся давлением на цены и маржу, которую мы получаем в нашей отрасли, постоянные высокие затраты на соблюдение нормативно-правовых требований, а также расходы, связанные с продажами и инфраструктурой. Тем не менее мы сохраним фиксированные дивиденды на уровне прошлого года.

Мы верим в наш потенциал в рамках привлекательной отраслевой среды. Чтобы использовать это и стабильно развивать наш рост и увеличивать прибыль, мы укрепим наши конкурентные позиции на рынке и увеличим наше внимание на потребности клиентов», – прокомментировала финансовые результаты генеральный директор «Хартманн Груп» Бритта Фюнфштюк (Britta Fünfstück).

В отчетном году компания улучшила свою финансовую гибкость. Рабочий капитал составил 79,2 млн евро, тогда как в предыдущем году он оказался частично отрицательным в связи с приобретением «Линдор». Соотношение собственного капитала к активам улучшилось до 61,6% (на конец 2017 г. 59,7%), несмотря на увеличение общего баланса.

На 105-м ежегодном общем собрании 30 апреля 2019 г. правление и Наблюдательный совет вновь предложат дивиденды в размере 7,00 евро за акцию. Это соответствует общему распределению 24,9 млн евро среди акционеров компании.

Общее количество сотрудников компании увеличилось во всем мире до 11 027 (на конец 2017 г. 10 764). На основных европейских рынках трудовой коллектив пополнили 222 сотрудника. Прежде всего это стало результатом расширения производства в Чехии и развития компании «КОБ Медикал Девайсес» (KOB Medical Devices) в Германии, а также в связи с увеличением количества сотрудников в «КНАЙПП», которое было вызвано ростом компании. За пределами Европы увеличение количества сотрудников связано с ростом производственных мощностей в Индии и расширением организации по сбыту в Китае.

В течение 2019 фискального года компания ожидает умеренный рост доходов от продаж Группы и EBIT в районе от 102 млн евро до 112 млн евро.

О «Хартманн Груп»

Компания «Хартманн Групп» является одним из ведущих европейских поставщиков медицинских и гигиенических продуктов, основной компетенцией которой является лечение ран, контроль инконтиненции, дезинфекция и гигиена. В ассортимент компании входят продукты для компрессионной терапии и оказания первой помощи, а также средства по уходу и косметика.

Источник: Пауль Хартманн

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