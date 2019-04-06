Минпромторг рассчитывает на активную цифровую трансформацию фармпроизводителей

Фармацевтические компании берут займы в рамках программы Минпромторга «Цифровизация промышленности» на развитие новых площадок производства и запуск высоких технологий. О том, как шагает по стране цифровизация, рассказала начальник отдела экономики и анализа фармацевтической и медицинской промышленности ФБУ ГИЛС Разия Солодова на конференции «Информационные технологии в фармацевтики», организованной Prosperity media и CFO Russia.

Минпромторг РФ решил выделять средства на такие бизнес-проекты, как внедрение отечественного ПО – всего 1% на кредитование, и зарубежные программные решения за 5%. Объем займа может составлять 20-500 млн руб.

Россия вместе с другими странами находится в начале общемирового тренда на цифровую трансформацию технологий и бизнес-процессов. «В настоящее время только шесть промышленных предприятий в мире имеют разработанную программу цифровой трансформации. У четверти предприятий горизонт программы менее 12 лет, а остальные рассчитывают реализовать свои программы за 1-3 года. Эти компании являются лидерами отрасли, на которых будут ориентироваться все остальные», — сообщила Разия Солодова.

Наибольшие инвестиции в России отмечены в такие направления, как 3D-печать и Большие данные (Big Data). Согласно приведенным данным, дополнительной прирост ВВП в мире от цифровизации промышленности оценивается в 6-11%. В России ожидается увеличение объемов от 4 трл руб.

Представитель института лекарственных средств отметила растущую роль данных, для развития эффективного планирования в фармпроизводстве. В связи с этим, ГИЛС в ближайшее время выпустит справочник с подробной информацией о производителях фармотрасли. Он сформирован на основе предоставленных предприятиями данных по запросу Минпромторга. Справочник будет включать максимально полную информацию, при этом, не нарушит коммерческую тайну. Он будет доступен на коммерческой основе всем участникам рынка.

Денис Кунгуров

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