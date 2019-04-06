Депутат: документ по реформе аптечного рынка – фейк

Техническое задание подгруппы по совершенствованию порядка фармацевтической деятельности Межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств разработано с нарушением регламента МФРГ. Об этом, отвечая на вопрос «ФВ» в ходе пресс-конференции, посвященной предполагаемой реформе аптечного рынка, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья и МФРГ Федот Тумусов.

«До принятия решения межфракционной рабочей группы по тому или иному вопросу никто не может представлять тот или иной документ, — подчеркнул он. — Я вообще его не видел, и только из слов своих коллег понял, что существует некий документ, который вызывает серьезную обеспокоенность у аптечного сообщества. Согласно регламенту нашей работы, непонятно как он вообще мог появиться. Это что-то из области фейка».

Депутат также призвал представителей аптечного профессионального сообщества активно подключиться к совместному обсуждению вопросов, имеющих отношение к регулированию фармацевтической розницы.

Между тем, сами представители профессиональных объединений и эксперты аптечного рынка подвергли появившийся документ резкой критике.

По словам председателя Координационного совета РААС и генерального директора аптечной сети «НеоФарм» Евгения Нифантьева, реализация предложенных мер ставит под ограничения 109 аптечных сетей. Красной нитью через документ проходит тезис о, якобы, монополизации аптечного рынка. Между тем, любая из крупнейших сетей занимает долю рынка не более 5%, напомнил он.

Эксперт также прокомментировал инициативу ограничить маркетинговые бонусы производителей. По его мнению, это обернется тем, что аптеки будут вынуждены увеличить наценку на препараты, в результате чего пострадает конечный потребитель.

«Предпринимателю нужно с уверенностью смотреть в завтрашний день и понимать, что государство не поставит нам подножку», — подчеркнул Евгений Нифантьев.

«Аптеки уже давно не относятся к высокомаржинальному бизнесу, — добавила исполнительный директор СРО «АСНА» Виктория Преснякова. – Средняя их рентабельность составляет около 1%. Но даже аптеки с нулевой рентабельностью несут социальную ответственность: держат ассортимент, практически не приносящий доходов, работают в труднодоступных районах».

Управляющий партнер компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский сравнил инициативу МФРГ с продажей фармацевтом сильнодействующего лекарства от болезни, которой нет. «Формулировки, используемые в документе, размыты, и нет ничего хуже, когда существует закон, который непонятно как выполнять», отметил эксперт.

Он также добавил, что в случае реализации предложенных инициатив под ударом в первую очередь окажутся «белые и прозрачные» аптечные сети.

Г-н Лисовский призвал включить в состав МФРГ представителей всех секторов фармецевтического рынка, с тем, чтобы не допускать появления подобных документов в будущем.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

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