Научным обоснованием лекарственной политики РФ займется РАН

Национальная лекарственная политика – это документ, который разрабатывается на долгосрочную перспективу, как правило, десять лет. В нем определяются роли многочисленных участников на всех этапах обращения лекарственных средств (от разработки новых молекул до их рационального применения), их взаимосвязь и балансы интересов. В новый Совет входят известные ученые, представители власти и бизнеса.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев: «Очень серьезно обстоит дело с нашим лекарственным обеспечением. И сейчас, в том числе со стороны Минздрава есть понимание, что именно площадка РАН приспособлена к широкому обсуждению всеми заинтересованными министерствами и бизнесом».

Сегодня национальная лекарственная политика принята в 133 странах мира и существует в большинстве стран ЕС. Правила и задачи, которые устанавливает эта политика, подчинены целям государства в этой сфере. Для России цели лекарственной политики определены в указах Президента РФ Владимира Путина – №204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» и №642 от 1 декабря 2016 г. «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».

Российская академия наук планирует принимать активное участие в формировании национальной лекарственной политики России. Основными целями РАН в этом вопросе станут предметные научно-исследовательские работы в создании новых лекарств и БМКП, обеспечение равноправного доступа населения к лекарственным препаратам (в том числе незащищенных групп населения, инвалидов и больных редкими (орфанными) заболеваниями), ценообразование, и т.д.

По словам вице-президента РАН Владимира Чехонина, национальная лекарственная политика – это стратегический документ, который определяет приоритеты и задачи лекарственного обеспечения населения.

«Основными целями национальной лекарственной политики является увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет к 2024 г. и до 80 лет к 2030 г., обеспечение лекарственной безопасности и независимости РФ в сфере лекарственного обеспечения, восстановление передового научно-технологического потенциала, разработки и внедрения новых лекарственных препаратов», – сказал академик.

В ходе дальнейшей работы Совета будут учтены предложения основных отечественных производителей лекарственных средств. Так, по словам генерального директора российской фармацевтической компании «Генериум» профессора Дмитрия Кудлая на российское здравоохранение необходимо взглянуть с учетом последних трендов мировой науки:

«Нам необходимо найти оптимальные балансы распределения средств между федеральными и региональными закупками лекарств из перечней высокозатратных нозологий, рассмотреть льготные принципы ценообразования в области орфанных препаратов, пересмотреть действующую систему неонатального скрининга, не потерять в задачах регенеративное направление».

По словам эксперта, внедрив всего несколько новых инструментов в текущую практику удастся существенно снизить затраты на лекарственное обеспечение и вывести на новый уровень систему здравоохранения страны в целом.

На сегодняшний день в РАН уже созданы четыре рабочие группы и подготовлены необходимые документы для дальнейшей реализации национальной лекарственной политики.

Источник: АО «Генериум»

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