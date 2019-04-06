Эксперт: к ноябрю станет очевидно, что аптеки к маркировке не готовы

У региональных аптек нет понимания, как подключаться к системе «маркировка» и зачем это надо делать уже сейчас. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Целоусов в ходе региональной конференции ААУ «СоюзФарма».

По его словам, в ходе проведения региональных конференций ассоциации стало ясно, что львиная доля аптек не готова к внедрению системы маркировки.

«Никто ничего не делает. Никто никуда не торопится. Нет понимания. Росздравнадзор на местах бьет тревогу : вы не успеете. Нет абсолютно никакой реакции», – констатирует Дмитрий Целоусов.

По наблюдению эксперта, у большинства небольших региональных аптек нет даже электронных цифровых подписей.

«Все крупные аптечные сети находятся в рабочей подгруппе «Аптеки» Росздравнадзора. Все крупные разработчики тоже мониторят ситуацию и пишут свои программы, пытаются их стыковать с ЦРПТ. Крупные сети соберутся, все, что нужно, купят и будут работать. А у вас есть большой риск в 2020 г. не выйти на работу. Это риск той конкуренции, которая нагнеталась. Они все сделают, а вы просто не откроетесь», – предупредил Дмитрий Целоусов.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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