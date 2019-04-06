Частные инвестиционные фонды соперничают за рецептурный бизнес компании Perrigo

Среди претендентов на приобретение рецептурного бизнеса ирландской фармкомпании Perrigo («Перриго») американские частные инвестиционные фонды Apollo Global Management («Аполло Глобал Менеджмент») и CVC Capital Partners («Си-Ви-Си Кэпитал Партнерз»), сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на информированные источники.

Кроме них на этот актив претендуют Carlyle Group («Карлайл Груп»), Altaris Capital Partners («Альтарис Кэпитал Партнерз») и Cerberus Capital Management («Церебрус Кэпитал Менеджмент»), пробившиеся во второй раунд аукциона. По оценкам экспертов, сумма сделки может составить 2,5 млрд долл.

В августе прошедшего года совет директоров Perrigo одобрил план по отделению рецептурного фармбизнеса.

В Perrigo считают, что другой собственник сможет лучше распорядиться продуктовым портфелем подразделения. По мнению руководства компании, продажа рецептурного бизнеса выгоднее, чем его выделение в самостоятельную компанию.

Сама же Perrigo, по словам исполнительного директора Мюррея Кесслера, целиком и полностью сосредоточится на безрецептурном бизнесе.

В 2015 г. голландская Mylan («Майлан») сделала попытку приобрести Perrigo, но акционеры последней отклонили предложение.

Фото: ru.depositphotos.com

Илья Дугин

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