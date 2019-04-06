Юрий Крестинский назначен директором по индустрии здравоохранения Сбербанка

Директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково, директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский назначен главным исполнительным директором по индустрии здравоохранения Сбербанка.
Он будет отвечать за развитие бизнеса группы в данной сфере и курировать соответствующие компании экосистемы Сбербанка, пишет «Банковское обозрение».
Юрий Крестинский будет подотчетен первому зампреду правления Сбербанка Льву Хасису и руководителю блока «Управление благосостоянием» старшему вице-президенту Наталье Алымовой. При этом курировать взаимодействие активов индустрии здравоохранения с другими компаниями и проектами внутри экосистемы Сбербанка будет вице-президент, руководитель дирекции по развитию экосистемы Марк Завадский.
Фото: Игорь Чунусов