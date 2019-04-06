Уходящий директор FDA Скотт Готтлиб вернется в Американский институт проблем предпринимательства

Покидающий свой пост руководитель FDA Скотт Готтлиб планирует вернуться в Американский институт проблем предпринимательства, где намерен заняться ценами на лекарства, сообщает Washington Post.

Г-н Готтлиб объявил о намерении оставить должность в FDA в прошлом месяце, объяснив это стремлением больше времени проводить с семьей.

Будучи руководителем американского регуляторного ведомства, Скотт Готтлиб уделял очень большое внимание проблеме ценообразования на лекарства. Он выступал за ускорение процесса одобрения дженериков в целях усиления конкуренции и снижения цен на ЛП.

В Американском институте проблем предпринимательства г-н Готтлиб намерен изучать нарушения рыночного механизма, способствующие завышению цен на лекарства.

В то же время, он выразил готовность помогать исполняющему обязанности директора FDA Неду Шарплессу.

Илья Дугин

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