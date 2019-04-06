Novartis судится с Amgen по поводу препарата для лечения мигрени

Швейцарская компания Novartis («Новартис») направила в окружной суд США иск против американской Amgen («Амджен»), обвиняя ее в стремлении ненадлежащим образом завершить партнерство в области разработки препарата для лечения мигрени Aimovig (erenumab), сообщает FirstWord Pharma.

Иск подан после того, как Amgen 2 апреля уведомила Novartis о выходе из соглашения из-за того, что швейцарская компания существенно нарушила договорные положения.

В Amgen утверждают, что Novartis нарушила условия соглашения, вступив в партнерские отношения с компанией Alder Biopharmaceuticals («Алдер Байофармасьютикалз»), разрабатывающей аналогичный препарат eptinezumab, заявка на рассмотрение которого направлена в FDA в феврале с.г. Кроме того, компания Sandoz («Сандоз», дженериковое подразделение Novartis) якобы согласилась производить определенное количество препарата до 2023 г.

В американской компании отметили, что просили Novartis исправить нарушение условий договора, но швейцарская компания пошла на дальнейшее сотрудничество с Alder, обязавшись полностью взять на себя производство конкурирующего препарата. В связи с этим, Amgen намерена завершить партнерство с Novartis и потребовать возмещения убытков.

В свою очередь, в Novartis заявили, что проект по совместной разработке Aimovig закрыт, и что компания тоже вложила в него, по меньшей мере, 870 млн долл. с момента начала партнерства в 2015 г.

В компании уверены, что Amgen хочет оставить себе всю прибыль от продаж Aimovig и лишить Novartis договорных прав на долю в прибыли и возможности окупить инвестиции.

Как заявил исполнительный директор Alder Роберт Эйзелби, Sandoz осуществляет контрактное производство для многих компаний, в т.ч. конкурирующих с Amgen. Он также отметил, что Alder намерена сохранить за собой коммерческие права на eptinezumab только в США и ищет маркетингового партнера для продажи препарата в других странах.

Aimovig одобрен американским регулятором в мае 2018 г. для профилактики мигрени у взрослых. В Европе препарат одобрен несколькими месяцами позже.

Amgen продает препарат совместно с Novartis в США. Швейцарской компании принадлежат эксклюзивные права на препарат во всем мире, за исключением США и Японии.

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Илья Дугин

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