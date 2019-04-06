В Северной Осетии задержана группа, делающая бизнес на поддельных рецептурных бланках

В Северной Осетии раскрыта и задержана преступная группа, которая поставила на поток изготовление фальшивых рецептурных бланков. По ним в дальнейшем приобретались популярные среди аптечных наркоманов лекарственные препараты с целью перепродажи их по ценам, которые в 15-20 раз превышали стоимость в аптеке.

При задержании участники преступной группы пытались скрыться. Бойцам отряда особого назначения «Гром» даже пришлось применить оружие и выстрелить по колесам автомобиля. При освидетельствовании в крови у всех троих подозреваемых были обнаружены следы употребления «Трамадола», «Метадона», «Лирики» и каннабиса. При обследовании помещений, в которых проживают задержанные, полицейские нашли десятки незаполненных поддельных бланков рецептов.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст.234 (незаконные приобретение, хранение, перевозка сильнодействующих веществ), ч. 2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). Максимальная санкция за изготовление липовых справок – лишение свободы сроком до 2 лет.

Подобные мини-типографии по штамповке рецептурных бланков оперативники обнаруживают не так уж редко. В прошлом году аналогичные находки ждали их в аптеках в Сочи и Ростова-на-Дону. Говорят, суррогаты были довольно хорошего качества, но полицейских насторожило, что один врач умудрился выписать за смену несколько десятков рецептов.

Фото: ru.depositphotos.com

Екатерина Погонцева

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