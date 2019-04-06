Кто купил новгородские аптеки «Калина Фарм»

Аптечная сеть «Калина Фарм» из Великого Новгорода в марте 2019 г. сменила владельцев. Теперь ее собственником является Игорь Михайлов, это следует из данных базы СПАРК.

Игорь Михайлов также стал собственником еще нескольких ООО, связанных с сетью «Калина Фарм». Прежние владельцы – несколько физических лиц: Эдуард и Карен Чобанян, Денис Павлов, Артем Варданян, Ирина Мелконова.

Подробности бизнес-карьеры Игоря Михайлова неизвестны. Однако источники «ФВ» утверждают, что предприниматель представляет интересы аптечной сети «36,6». Официального подтверждения этому нет.

По данным AlphaRM, на 1 января 2019 г. сеть «Калина Фарм» насчитывала 39 аптек в пяти регионах. Средний чек составил 688 руб., сеть входит в ТОР100 аптек по товарообороту, по итогам 2018 г. заняла 54 место с долей рынка 0,2%.

Елена Калиновская

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