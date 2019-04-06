Правительство направляет на развитие фарммедпрома 70 млрд рублей до 2024 года

Правительство РФ опубликовало постановление №359 от 29 марта 2019 года, вносящее изменения в госпрограмму развития фармацевтической и медицинской промышленности. Документ вступает в силу 10 апреля 2019 года.

Постановление содержит паспорт госпрограммы с обновленными целевыми показателями. В частности, к 2024 году предполагается создать 24 тысячи высокопроизводительных рабочих мест, довести долю локально произведенных лекарственных средств до 53%, медизделий – до 43% от общего объема потребления в денежном выражении, а также вывести на рынок семь отечественных инновационных препаратов.

Указанный в постановлении целевой показатель по объему экспорта лекарств и медизделий составляет 156 млрд рублей, по доле лекарств отечественного производства в перечне ЖНВЛП – 93%.

Суммарный объем средств, которые планируется затратить с 2019 по 2024 год на достижение планов пролонгированной госпрограммы, составляет 70,05 млрд рублей.

ФЦП «Фарма-2020» была досрочно завершена в 2018 году. Тогда же Минпромторг РФ разработал и отправил на согласование драфт стратегии «Фарма-2030», утвержденный вариант которой ведомство так и не представило.

Обновленная в соответствии с ПП №359 госпрограмма развития фарммедпрома до 2024 года должна появиться в открытом доступе на сайте Минпромторга в течение двух недель со дня публикации постановления.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

vademec