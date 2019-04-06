Эксперт: маркетинговые договоры — это инструмент производителя

Представители аптечного рынка выступили против идеи ограничить права аптек на маркетинговые бонусы при заключении договоров с производителями лекарств. Они объяснили в эфире НСН, почему такая мера регулирования рынка негативно скажется на конечной цене препаратов и положении отечественных лекарств.

«Если мы сегодня ограничим маркетинговые бонусы, как для российских, так и для импортных производителей, то получится, что упаковка российского препарата в среднем стоит в три раза дешевле импортного. И в данном случае зарубежные производители получат преференции в продвижении перед отечественными», — заявил председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

Кроме того, именно маркетинговые бонусы позволяют аптекам продавать лекарства дешевле, а после их отмены или ограничения доступные лекарства вырастут в цене, добавила исполнительный директор саморегулируемой организации «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова.

«Маркетинговые договоры — это инструмент производителя. Это его маркетинговый бюджет, за счёт которого он позволяет аптеке держать низкую цену. И если этих договоров не будет, то цена не станет ниже, она станет выше. А производитель потратит эти деньги на рекламу, продвижение», — пояснила Преснякова.

gmpnews