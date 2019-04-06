В Венесуэлу направлен список лекарств, которые готовы поставлять российские фармкомпании

Российские фармацевтические компании обсуждают поставку в Венесуэлу целого набора препаратов, включая лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями, сообщил РИА Новости руководитель направления поддержки внешнеэкономической деятельности компании «Биокад» Алексей Тетерюк.

Министр внешней торговли и международных инвестиций Венесуэлы Йомана Котеич ранее заявила, что Каракас подписал соглашение с российской биотехнологической компанией «Биокад».

«Возможность поставок лекарств и медицинских изделий в Венесуэлу обсуждается уже некоторое время. Речь идёт о фармацевтической отрасли в целом, не только о компании «Биокад». Минпромторг России по просьбе венесуэльской стороны направил ей целый список препаратов и медизделий, которые российские производители готовы поставлять в эту страну, в нем большое количество наименований, от бинтов до препаратов от онкологии», — сказал он.

Тетерюк добавил, что теперь решение о необходимости поставок должна принять Венесуэла. Вопросы, касающиеся механизма оплаты поставок латиноамериканской стороной, а также гарантии, которые может предоставить Каракас, остаются открытыми.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявил, что страна обеспечивает себя лекарствами на 70%. Среди ключевых международных партнеров Венесуэлы, которые, как ожидается, помогут ей с поставками недостающих населению лекарств, президент выделил Россию, Иран, Белоруссию, Китай и Турцию.

gmpnews