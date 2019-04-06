В Венесуэлу направлен список лекарств, которые готовы поставлять российские фармкомпании » Продекларированы цели и задачи Росздравнадзора на 2019 год Опубликованы цели и задачи Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) на 2019 год. Цель 1: Контроль соблюдения прав граждан Российской Федерации и достижения результатов реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере охраны здоровья Задачи: Контроль за выполнением мероприятий по реализации государственных программ и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов в рамках компетенции Росздравнадзора.

Надзор за доступностью для населения лекарственных препаратов и медицинских изделий. Цель 2: Повышение эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности Задачи: Участие в мероприятиях по внедрению механизма оптимизации и систематизации обязательных требований, регламентирующих деятельность в сфере охраны здоровья граждан («регуляторная гильотина»).

Формирование и внедрение «динамической модели» осуществления контрольно-надзорной деятельности при применении рискориентированного подхода.

Внедрение механизма контрольной закупки в деятельность Росздравнадзора.

Внедрение в практическую деятельность подконтрольных субъектов системы «Электронный инспектор».

Усиление роли профилактических мероприятий в контрольно-надзорной деятельности, в том числе в части развития системы выдачи предостережений в целях своевременного предотвращения совершения правонарушений в сфере здравоохранения. Цель 3: Снижение риска попадания в легальный оборот недоброкачественных лекарственных средств и медицинских изделий Задачи: Совершенствование регуляторных механизмов в сфере обращения медицинских изделий, в том числе в рамках проводимого в 2019 году в Российской Федерации Международного форума регуляторов медицинских изделий (IMDRF).

Развитие систем фармаконадзора и мониторинга безопасности медицинских изделий с учетом международных форматов.

Реализация мероприятий по внедрению автоматизированных систем мониторинга движения лекарственных препаратов и медицинских изделий от производителя до конечного потребителя.

Внедрение нового механизма ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения.

Участие в работе по пресечению оборота фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе в проводимой под эгидой Интерпола международной операции «Пангея».

Реализация мероприятий по развитию Федеральных государственных лабораторных комплексов по контролю качества лекарственных средств и медицинских изделий Росздравнадзора. gmpnews