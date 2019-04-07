Web-эксклюзив: где в России строить фармзавод

Локализация производства в России не теряет свою актуальность в связи с политикой импортозамещения

Развитие фармацевтических кластеров в регионах РФ, начиная с 2009 года, идет разными темпами. И на сегодняшний день есть как субъекты-лидеры, так и новички по организации зон для развития фармпромышленности.

Чему научились за это время представители регионов, так это грамотно рассказывать о преимуществах своих площадок и зазывать туда фармкомпании. В рамках конференции «РосФарма» в модном ныне формате питч-сессии сложился разговор, в ходе которого стало известно, почему инвесторов так привлекает Пущино, когда Москва объявит о третьем офсетном контракте, какова главная отличительная особенность Воронежской области, и где в Калининградской области расположена особая экономическая зона.

Представителям четырех регионов – Москвы, Московской области, Воронежской области и Калининградской области– было дано ровно семь минут, чтобы удивить бизнес своими возможностями и ответить на вопрос: почему компании нужно строить завод именно в данном регионе?

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