Web-эксклюзив: США – мировой лидер по выдаче принудительных лицензий

Соединенные Штаты лидируют в мире по использованию принудительных лицензий. Об этом говорится в отчете международной неправительственной организации Knowledge Ecology International (KEI), выпущенный в 2014 г.

За пошедшую неделю вопрос об изменении политики в выдаче принудительных лицензий в России поднимался два раза. Во-первых, стало известно, что в конце марта 2019 г. на портале проектов нормативных актов размещен проект постановления Правительства РФ «О порядке принятия в интересах обороны и безопасности, в том числе защиты жизни и здоровья граждан, решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с выплатой ему соответствующего вознаграждения». Документ разработан Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Предлагается закрепить, что порядок принятия решения об использовании изобретения, а также порядок выплаты компенсации определяется Правительством РФ.

Во-вторых, на «правительственном часе» в Госдуме депутат Андрей Исаев заявил, что в национальном проекте «Наука» много здравых предложений. Но одним из важнейших показателей является получение патентов на изобретения, а патентное право, по его словам, в нашей стране крайне консервативно и архаично.

«Оно стоит на страже не изобретателей и не общественного интереса, а патентообладателей, устанавливая зачастую их монополию. Такое право принималось в условиях нашего вступления во Всемирную торговую организацию. Результаты этого вступления аннулированы сегодня санкциями, а это право действует. Между тем, те, кто предлагал нам это решение, сами используют другие практики, например, в США активно используется принудительная лицензия в общественных интересах», – сказал он.

Несмотря на достаточно спорное заявление, отчасти депутат оказался прав. Это следует из отчета KEI, с которым ознакомился «ФВ».

Фото: ru.depositphotos.com

Елена Калиновская

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