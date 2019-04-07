«ГИЛС и НП» ведет подготовку Справочника российских фармпроизводителей

В рамках второй конференции «Информационные технологии в фармацевтике: фармацевтическая отрасль на пути к цифровой трансформации» «ГИЛС и НП» анонсировал подготовку справочника российских фармпроизводителей. И как оказалось, этот обобщенный дайджест с данными, позволяющими объективно оценить потенциал отрасли, крайне востребован фармкомпаниями.

На конференции CFO Russia 5 апреля начальник отдела экономики и анализа фармацевтической и медицинской промышленности «ГИЛС и НП» Разия Солодова представила фармпроизводителям готовящийся институтом единый справочник отраслевых производителей, который объединит в себе информацию об имеющихся лицензиатах, данные по видам работ, составляющих деятельность по производству лекарственных средств, по группам лекарственных препаратов, по лекарственным формам и по формам выпуска, а также по специфике технологического производства. При этом за счет автоматического обновления в справочнике всегда можно будет отследить, кто добавился из лицензиатов, а кто покинул этот реестр.

«Справочник позволит производителям понимать, кто работает на рынке, какую продукцию выпускает или временно приостановил производство, а кто, наоборот, расширяется. Это важно с точки зрения конкурентного окружения, локального производства и планирования рынков сбыта», — отметила Разия Солодова.

Интересен справочник от «ГИЛС и НП» будет и менеджерам по локализации или иным ответственным лицам за выбор контрактной площадки, поскольку для выбора партнера проводится огромный мониторинг рынка производителей лекарственных средств. Учитывая, что в справочнике будет представлена информация о площадках, выпускающих различные формы лекарственных средств, компаниям, находящимся в поисках контрактной площадки, станет проще определить список партнеров, понимая, в том числе, на каких линиях последние ведут производство.

Источниками формирования справочника станут Реестр лицензий на производство лекарственных средств[1], данные, которые готовит «ГИЛС и НП» в рамках выполнения Приказа Минпромторга России № 3103 от 08.10.2015 г. в части обеспечения полноты и своевременности предоставления статистической информации в ФГУП «ЦНИИ «Центр»[2], список заключений о соответствии GMP, Государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС) и письменные ответы производителей.

Отвечая на вопрос, чем же справочник государственной структуры будет отличаться от информации, которую сегодня делают рекламно-консалтинговые агентства, Разия Солодова пояснила:

«На российском рынке 493 лицензиата[3] – это те производители лекарственных средств, которые имеют свои производственные площадки. Площадок у нас более 500. Все производители, кроме малого бизнеса, отчитываются в «ГИЛС и НП». Таким образом, мы получаем данные из первоисточника, потому мы имеем информацию о реальной картине производства лекарственных средств на территории Российской Федерации. В настоящее время мы ведем тестирование интерфейса этого справочника, разрабатываем и внедряем новые разделы. В перспективе рассматривается возможность внесения в справочник дополнительной информации по маркировке лекарственных средств фармпроизводителями, по подключению к системе мониторинга движения лекарственных препаратов».

[1]Данные Реестра лицензий на производство лекарственных средств Минпромторга России. URL: http://minpromtorg.gov.ru/opendata/7705596339-manufacterdruglicence/(дата обращения 05.04.2019)

[2] Приказа Минпромторга России № 3103 от 08.10.2015 г. «Об организации работ по размещению и своевременной актуализации метаданных в ведомственном сегменте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в единой межведомственной информационно-аналитической системе»

[3] Данные Реестра лицензий на производство лекарственных средств Минпромторга России. URL: http://minpromtorg.gov.ru/opendata/7705596339-manufacterdruglicence/(дата обращения 05.04.2019)

По материалам Пресс-службы «ГИЛС и НП»

gmpnews