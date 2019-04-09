У аптек пока нет права обслуживать электронные рецепты

Приказ Минздрава № 4н, который вступил в силу 7 апреля, утверждает новые правила выписки рецептов на лекарства.

В том числе, согласно этому документу, региональные органы исполнительной власти получили право давать медицинским учреждениям разрешение на выписку электронных рецептов. Однако в настоящий момент не внесены изменения в документы, которые дают право аптекам обслуживать такие рецепты.

Напомним, о переходе на выписку электронных рецептов заговорили в 2016 г., когда этот пункт был заложен в «дорожную карту» по развитию телемедицинских технологий. В национальном проекте «Здравоохранение» указано, что к 2023 г. не менее 70% государственных медучреждений должны подключиться к системе выписки электронных рецептов.

Согласно положениям приказа № 4н, решение о переходе на новую систему выписки должно приниматься региональным органом исполнительной власти.

Тем не менее, если для медработников электронные рецепты – день сегодняшний, то для аптек – это пока еще будущее. Как отметила исполнительный директор Аптечной гильдии и Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина, у аптек пока нет никаких законных оснований обслуживать электронные рецепты.

«В приказе Минздрава № 403 есть пункт 26, который разрешает аптекам работать по электронным накладным от медицинских организаций. А про рецепты ничего не сказано. Я думаю, изменения готовятся, но пока выписывать электронные рецепты медорганизации могут, а обслуживать их аптеки не могут», – подчеркнула Елена Неволина.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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