Эксперт: попытки расширить закон с помощью подзаконных актов приводят к подмене норм

Применение принудительного лицензирования создает негативные стимулы и отрицательно влияет на решение производителя запатентованных препаратов выводить новые лекарства на рынок.

Такое мнение высказал исполнительный директор ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава, комментируя разработанный ФАС проект постановления Правительства РФ «О порядке принятия в интересах обороны и безопасности, в том числе защиты жизни и здоровья граждан, решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с выплатой ему соответствующего вознаграждения». Напомним, общественное обсуждение проекта постановления проводится до 19 апреля 2019 г. на сайте regulation.gov.ru.

«Мы многократно обращали внимание на то, что разработка подобного регулирования может быть сопряжена с рядом существенных рисков для пациентов, системы здравоохранения и инвестиционного климата в целом. Эта инициатива может обернуться снижением стимулов для инвестиций и развития инноваций, что может привести к ухудшению доступа пациентов к необходимому лечению в долгосрочной перспективе; с торможением процессов локализации, трансфера технологий и обмена опытом между национальными и международными инновационными компаниями (так как они в случае применения в стране принудительного лицензирования лишаются стимулов для локализации производства и осуществления трансфера технологий); с возможностью создания искусственной монополизации рынка со стороны отдельных компаний, претендующих на получение принудительной лицензии (так как выдача принудительной лицензии сама по себе не оздоравливает состояние конкуренции), и с возможностью создания потенциального конфликта с нормами о «надлежащем процессе» (due process), действующими в ВТО», – заявил Вадим Кукава.

Кроме того, по мнению эксперта, эти риски усугубляются тем, что проект порядка содержит расширительное толкование положений статьи 1360 Гражданского кодекса РФ и предлагает введение механизмов, которые не были предусмотрены разработчиками ГК РФ на этапе создания кодекса.

«При этом попытки расширить положения федерального закона с помощью подзаконного регулирования подвергаются критике экспертов-правоведов, так как юридический смысл подзаконного акта заключается в раскрытии положений федерального закона, а не в подмене норм, установленных законом, нормами, содержащимися в подзаконном акте», – заключает Вадим Кукава.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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