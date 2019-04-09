Росстат: в марте лекарства подорожали на 0,5%

В марте 2019 г. индекс потребительских цен составил 100,3%, с начала года – 101,8% (в марте 2018 г. – 100,3%, с начала года – 100,8%). Таковы данные Росстата.

Индекс потребительских цен на медикаменты составил 100,5%, с начала года – 102,1% (в марте 2018 г. – 100,3%, с начала года – 100,8%).

«Отмечен рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, валидол стал дороже на 3,6%, линекс – на 2,0%, корвалол – на 1,5%, амоксициллин, левомеколь, флуоцинолона ацетонид, нимесулид, лоратадин, амброксол, алмагель, таурин, термометры медицинские ртутные, бинты – на 0,6-0,9%. Вместе с тем снизились цены на лоперамид (на 0,7%), супрастин (на 0,4%). Гипотиазид, ксилометазолин (галазолин), поливитамины без минералов отечественные подешевели на 0,3%», – указано в отчете Росстата.

Елена Сидорова

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