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Порядок регистрации лекарственных препаратов пересмотрят

Депутат Александр Петров (слева)

Депутаты Госдумы разработают новые процедуры регистрации лекарственных препаратов. По общему мнению, положения закона уже не отвечают потребностям рынка.

Нормативных изменений, принятых Госдумой в последние годы и упрощающих регистрацию лекарственных препаратов, оказалось недостаточно – производители по-прежнему испытывают трудности с выводом новых продуктов на фармрынок. По словам депутата Александра Петрова, входящего в рабочую группу по совершенствованию лекарственного обеспечения населения, законодатели выясняют, какие положения 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» устарели.

«Из-за бюрократических барьеров инновационные препараты зачастую не доходят до потребителя, или их регистрация затягивается на годы, что совершенно неприемлемо, – сообщил «ФВ» г-н Петров. – Многие административные процедуры нужно менять, и наша задача – подготовить свои рекомендации на этот счет».

Сложность еще и в том, что единые условия регистрации лекарственных средств распространяются на разные группы медикаментов – оригинальные препараты, дженерики, радиофармизотопы, таргетные препараты, биоаналоги и другие продукты. По словам Александра Петрова, стало очевидным, что в каждом случае требуются отдельные механизмы регистрации.

Помимо этих вопросов депутатская группа намерена регламентировать бизнес аптечных сетей (в частности, решить вопросы антимонопольного регулирования на розничном рынке), совершенствовать процедуру госзакупок и развивать интернет-торговлю лекарствами.

Задача текущего момента – расширить ассортимент отечественных препаратов, подчеркнул г-н Петров. Одна из возможных мер – дать российским производителям преференции при реализации их товаров через аптечные сети.
Фото: пресс-служба Уральского биомедицинского кластера

Михаил Старков
pharmvestnik

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Апрель 8, 2019 | Просмотров: 36