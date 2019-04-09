Порядок регистрации лекарственных препаратов пересмотрят

Депутаты Госдумы разработают новые процедуры регистрации лекарственных препаратов. По общему мнению, положения закона уже не отвечают потребностям рынка.

Нормативных изменений, принятых Госдумой в последние годы и упрощающих регистрацию лекарственных препаратов, оказалось недостаточно – производители по-прежнему испытывают трудности с выводом новых продуктов на фармрынок. По словам депутата Александра Петрова, входящего в рабочую группу по совершенствованию лекарственного обеспечения населения, законодатели выясняют, какие положения 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» устарели.

«Из-за бюрократических барьеров инновационные препараты зачастую не доходят до потребителя, или их регистрация затягивается на годы, что совершенно неприемлемо, – сообщил «ФВ» г-н Петров. – Многие административные процедуры нужно менять, и наша задача – подготовить свои рекомендации на этот счет».

Сложность еще и в том, что единые условия регистрации лекарственных средств распространяются на разные группы медикаментов – оригинальные препараты, дженерики, радиофармизотопы, таргетные препараты, биоаналоги и другие продукты. По словам Александра Петрова, стало очевидным, что в каждом случае требуются отдельные механизмы регистрации.

Помимо этих вопросов депутатская группа намерена регламентировать бизнес аптечных сетей (в частности, решить вопросы антимонопольного регулирования на розничном рынке), совершенствовать процедуру госзакупок и развивать интернет-торговлю лекарствами.

Задача текущего момента – расширить ассортимент отечественных препаратов, подчеркнул г-н Петров. Одна из возможных мер – дать российским производителям преференции при реализации их товаров через аптечные сети.

Фото: пресс-служба Уральского биомедицинского кластера

Михаил Старков

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