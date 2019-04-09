Пенсионерка перевела мошенникам 1 млн руб. в надежде вернуть 5 млн руб. за фальшивые лекарства

В регионах продолжают орудовать мошенники, которые от имени следователей обещают людям вернуть деньги, потраченные на якобы поддельные лекарства. На этот раз жертвой стала пенсионерка из Кировской области, которой предложили компенсировать 5 млн руб. за небольшое вознаграждение.

По словам пострадавшей, дорогостоящие медицинские препараты на длительный курс лечения она приобретала в 2015–2016 гг. А этой зимой она получила письмо от следователя Министерства юстиции РФ, в котором говорилось, что эти медикаменты оказались подделкой и поэтому гражданке положена компенсация – размером 5 млн руб. Однако необходимо заплатить за банковское обслуживание, услуги адвоката – мошенники вошли во вкус и семь раз «выставляли» различные счета своей жертве, в итоге «заработав» свыше 1 млн руб. И только после того, как лжесыщики перестали звонить, пенсионерка решила рассказать о письме своим близким, а те сообщили родственнице, что в Министерстве юстиции РФ точно нет следственных органов.

Теперь разыскивать мошенников предстоит настоящим следователям. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

«ФВ» уже неоднократно писал о том, как подобные схемы применялись на Ставрополье. Впрочем, тогда преступники писем от Минюста не рассылали – работали исключительно с базой телефонных номеров. Они планомерно обзванивали тех, кто ранее приобретал на солидные суммы чудодейственные БАД в интернет-магазинах.

Фото: ru.depositphotos.com

Екатерина Погонцева

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