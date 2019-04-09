В Чечне строительство завода медицинских изделий подходит к завершению

Грозненское предприятие медицинских изделий, которое должно приступить к работе в июле текущего года, намерено наладить выпуск сферических эмболизатов для эмболизации крупных сосудов. Об этом стало известно во время встречи министра здравоохранения Чеченской Республики Эльхана Сулейманова с руководителем фирмы-инвестора RK Group Кумар Радживом и представителем компании Scitech J. Santamaria.

«Данный материал широко используется в лечении онкозаболеваний, и если мы будем выпускать его непосредственно в республике, то сможем значительно приблизить данный вид медицинской помощи, так как отпадет необходимость приобретать материалы за пределами региона», –написал в своем профиле в социальной сети Эльхан Сулейманов.

В онкологии установка эмболизата позволяет прекратить приток крови к патологическому очагу, сохранив при этом кровообращение в соседних здоровых тканях. Впрочем, эмболизация широко используется и для лечения заболеваний, не связанных с онкологией.

По словам главы отраслевого ведомства, строительство завода по производству медицинских инструментов для эндоваскулярной рентгенохирургии подходит к завершению.

Добавим, что по итогам Сочинского инвестиционного форума в феврале этого года председатель Правительства республики заключил с представителем ООО «РК ГРУПП» соглашение о сотрудничестве по реализации второго инвестиционного проекта в области здравоохранения. Инвестор выразил готовность выступить резидентом будущей особой экономической зоны промышленно-производственного типа для запуска производства медицинской субстанции и изделий медицинского назначения.

Фото: Инстаграм главы Минздрава Чечни

Екатерина Погонцева

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