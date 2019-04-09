Минздрав Мурманской области возглавил Дмитрий Панычев

В Мурманской области назначили нового министра здравоохранения – им стал главный врач Центральной районной больницы Североморска Дмитрий Панычев. Он сменил покинувшего этот пост Валерия Перетрухина.

«Дмитрий, я жду от вас активной и жесткой работы. Через полгода по всем ключевым направлениям здравоохранения мы должны вырваться вперед. В первую очередь я прошу обратить внимание на вопросы доступности медицинской помощи, бесперебойного лекарственного обеспечения, качества работы скорой медицинской помощи, укомплектованности наших больниц врачами», – обратился глава региона Андрей Чибис к Панычеву.

Он поручил ему в течение недели разработать подробный план совершенствования работы медучреждений и повышения качества оказания услуг в регионе. О результатах выполнения поставленных задач Панычев будет ежемесячно докладывать Чибису.

Предыдущий министр здравоохранения Мурманской области – Валерий Перетрухин – написал заявление об увольнении по собственному желанию в конце марта 2019 года после критики главы региона. Перетрухин возглавлял ведомство с 2013 года.

Дмитрий Панычев в 1996 году окончил с отличием медицинский факультет Петрозаводского государственного университета по специальности «лечебное дело». Работал врачом-интерном по анестезиологии-реаниматологии, с 2001 года был заместителем главного врача в Мурманской ОКБ. В 2003 году поступил на госслужбу в комитет по здравоохранению Мурманской области в качестве главного специалиста, с 2008 года возглавлял отдел организации медицинской помощи и развития здравоохранения регионального Минздрава. В 2010–2013 годах работал первым заместителем министра здравоохранения региона. С июля 2017 года – главный врач в ЦРБ ЗАТО Североморска.

Источник: Правительство Мурманской области

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