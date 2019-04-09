Совет директоров «36,6» утвердил допэмиссию на 30 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» утвердил на заседании 2 апреля цену размещения акций по открытой подписке в 5,05 рубля и 4,55 рубля за бумагу для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций. Всего планируется разместить 6 млрд дополнительных акций. Таким образом, максимальный объем допэмиссии составит 30,3 млрд рублей.

На открытии торгов 5 апреля на Московской бирже акция ПАО стоила 5,01 рубля.

Совет директоров определил также дату начала размещения акций – 16 апреля, оно должно завершиться до 31 мая.

Пять членов совета директоров утвердили предложенную цену, один человек проголосовал против, говорится в материалах «36,6». В совет входят гендиректор ООО «Регион Портфельные инвестиции» Алексей Аболяев, замгендиректора ООО «Долгосрочные инвестиции» (бенефициар компании – основной собственник группы «Регион» Сергей Судариков) Павел Шадрин, гендиректор «36,6» Владимир Нестеренко, гендиректор «А.Д.Е. Фарма» Оксана Тарасова, доцент кафедры хирургии Московского медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Олег Фатуев, близкий к структурам Московского кредитного банка (МКБ) Михаил Кирилкин, а также представитель Walgreens Boots Alliance Сергей Щербинин.

Структуры группы «Регион» стали совладельцами ПАО «Аптечная сеть 36,6» в ноябре 2017 года, когда из состава акционеров вышла кипрская Palesora Limited, которую контролировали Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе. Из них 28% перешли кипрской же Paneario Holdings Limited, конечный бенефициар которой неизвестен. Из материалов «36,6» следует, что структурам группы «Регион» напрямую принадлежит по крайней мере 14% акций ПАО. 15% – у американской Walgreens Boots Alliance.

Отчет по МСФО за 2018 год «Аптечная сеть 36,6» еще не опубликовала. Сеть занимает 3-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам первого полугодия 2018 года с выручкой 23,6 млрд рублей.

Часть долга «Аптечной сети 36,6» у МКБ в 2018 году приобрели инвестиционный фонд Altus Capital и люксембургская Long-Term Investments. В документах «36,6» говорится, что общий объем предоставленного обеспечения составил почти 44 млрд рублей. Связь компаний с группой «Регион» прослеживается, например, в раскрытии схемы бенефициарного владения НКО «Москлирингцентр» в 2017-2018 годах на сайте ЦБ. На середину 2018 года единственным владельцем Altus Capital International была Talomo Limited, которая через Long-Term Investments, ООО «Долгосрочные инвестиции» и WHPA Limited принадлежала Сергею Сударикову, основному владельцу «Региона».

Источник: ПАО «Аптечная сеть 36,6»

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