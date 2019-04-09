Пробиотек внедряет систему «Бережливого производства» и сокращает издержки

В начале 2019 г. в ГК Пробиотек принято решение о реализации системы «Бережливого производства» (Lean manufacturing), известной как Производственная система Тойоты (TPS). Специалисты компании уже разработали концепцию и поэтапный план внедрения системы в биоаналитической лаборатории.

Основная идея системы «Бережливого производства» – в устранении ресурсных потерь на каждом этапе деятельности компании. Концепция предполагает оптимизацию всех процессов и максимальное сокращение издержек.

«Мы проанализировали успешный опыт крупнейших фармацевтических компаний и выбрали концепцию Lean manufacturing как эффективный инструмент управления производством.

Внедрение системы позволит уже в этом году снизить себестоимость работ биоаналитической лаборатории, а в результате и конечную стоимость услуг для наших клиентов.

Кроме того, это поможет ускорить проведение исследований при сохранении высокого качества результата», – комментирует Владимир Писарев, директор ГК Пробиотек.

Напомним, в 2017 г. Пробиотек начал подготовку к сертификации по ISO 9001:2015. Внедрение концепции Lean manufacturing – это очередной шаг компании в реализации принципа «непрерывного улучшения», который лежит в основе международного стандарта.

Источник: ГК Пробиотек

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