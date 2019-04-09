NICE одобряет комбинацию иммунотерапевтических препаратов BMS при раке почки

Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE) принял окончательное решение о поддержке применения в Национальной системе здравоохранения (NHS) комбинации препаратов Opdivo (nivolumab) и Yervoy (ipilimumab) при почечно-клеточном раке (ПКР), сообщает PharmaTimes.

Эта новость означает, что около 1,7 тыс. пациентов с раком почки в Англии получат доступ к новому варианту лечения. Впервые в Англии одобрена схема комбинированной иммунотерапии для применения в 1-й линии у пациентов с ПКР.

Американский фармпроизводитель Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») объявил, что препараты комбинированной иммунотерапии будут немедленно доступны через Фонд онкологических препаратов (Cancer Drugs Fund).

В компании BMS сослались на данные прямого сравнительного исследования III фазы CheckMate 214, которое было прекращено досрочно, поскольку показатель общей выживаемости при применении указанной комбинации оказался выше, чем при применении препарата sunitinib, являющегося современным стандартом лечения.

В Европе Opdivo уже зарегистрирован в качестве монотерапии при различных типах рака, включая применение у взрослых пациентов с местно-распространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого после химиотерапии, пациентов с распространенным ПКР или рецидивирующей или рефрактерной классической ходжкинской лимфомой после трансплантации стволовых клеток и лечения препаратом brentuximab vedotin.

Фото: ru.depositphotos.com

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik