В I квартале 2019 г. объем импорта лекарств во Вьетнаме составил более 570 млн долл.

В I квартале текущего года Вьетнам импортировал лекарственные средства на сумму более 570 млн долл., сообщает Viet Nam News со ссылкой на данные Главного таможенного управления Вьетнама.

По состоянию на конец февраля 2019 г. крупнейшим экспортером ЛП во Вьетнам является Франция (55 млн долл.). Это на 40,3% превышает показатель за аналогичный период 2018 г. Далее следуют Германия, Индия, США, Южная Корея, Великобритания и Бельгия с объемами экспорта 44,5 млн долл., 37 млн долл., 34,2 млн долл., 22,7 млн долл., 18 млн долл. и 14 млн долл. соответственно.

К концу 2018 г. объем фармацевтического импорта Вьетнама составил около 2,8 млрд долл., что немного меньше, чем в 2017 г.

Согласно данным компании IBM Market Research, в 2018 г. объем фармрынка Вьетнама достиг порядка 5,3 млрд долл. По оценкам экспертов, к 2021 г. он составит 7,7 млрд долл., к 2026 г. – 16,1 млрд долл. при среднегодовом темпе роста (CAGR) до 11%.

Основными факторами быстрого роста объема фармимпорта в течение последних лет являются отсутствие материальной базы для разработки и производства новых препаратов и нехватка производственных мощностей, соответствующих высоким стандартам качества.

На долю импортируемых ЛП приходится около 55% общего потребления медикаментов в стране. В основном, это патентованные препараты.

В 2017 г. расходы на лекобеспечение на душу населения равнялись примерно 56 долл. По прогнозам, в 2020 г. этот показатель вырастет до 85 долл., в 2025 г. – до 163 долл.

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Илья Дугин

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