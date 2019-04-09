Руководство Apotex рассматривает возможность частичной или полной продажи компании

Руководство канадской фармацевтической компании Apotex («Апотекс») рассматривает возможность продажи части ее активов или целиком, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Для этой цели компания привлекла финансовых советников. По словам источников, окончательное решение пока не принято. Эксперты полагают, что сумма сделки при продаже компании целиком может составить около 3 млрд долл.

Аналитики указывают, что в приобретении Apotex выразили заинтересованность ряд крупных фармацевтических компаний и частные инвестфонды.

Apotex контролирует семья основателя компании Бернарда Шермана, загадочно скончавшегося в 2017 г. Вскоре после его смерти исполнительный директор Джереми Десаи оставил свой пост, на котором его сменил Джек Кэй. Однако и он ушел из компании, оставив руководство Apotex Джеффу Уотсону.

В 2018 г. Apotex продала ряд коммерческих активов в пяти европейских странах индийской фармкомпании Aurobindo Pharma («Ауробиндо Фарма») примерно за 74 млн евро (83 млн долл.).

Фото: theglobalmail.com

Илья Дугин

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