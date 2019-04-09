Фонд «Сколково» и Институт стволовых клеток человека профинансируют клинические исследования препарата для лечения синдрома диабетической стопы

Резидент «Сколково» компания «НекстГен» получит от Фонда грант на сумму 16 млн рублей. Согласно подписанному соглашению, столько же выделит Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ). Средства будут направлены на проведение 2 фазы клинических исследований для внедрения в клиническую практику новой технологии лечения пациентов с синдромом диабетической стопы (СДС).

Синдром диабетической стопы является одним из наиболее распространенных осложнений диабета и становится причиной 75% нетравматических ампутаций нижних конечностей во всем мире.

В настоящее время, несмотря на широкий спектр средств лечения хронических ран у больных сахарным диабетом, все средства обладают лишь местным действием, которое достигается за счет предотвращения развития в ране инфекционных осложнений. При этом не устраняется причина развития ишемии, а именно – поражение сосудов.

Артур Исаев, директор компании «НекстГен»: «Для компании очень важно, что эксперты Фонда “Сколково” поддержали наш проект. Это говорит о его значимости и перспективах».



Предполагается, что разработанная в «НекстГен» технология будет стимулировать рост кровеносных сосудов на уровне микроциркуляторного русла, восстанавливать кровоснабжение тканей и препятствовать возникновению трофических дефектов на стопах или ускорять заживление уже возникших. Новый метод лечения обладает не симптоматическим, а патогенетическим действием, и, в отличие от остальных средств, воздействует на ишемию, как на одно из основных звеньев патогенеза многих заболеваний.

Технология «НекстГен» представляет собой методику применения геннотерапевтического препарата «Неоваскулген». Его активным компонентом является сверхскрученная кольцевая молекула ДНК, содержащая ген эндотелиального сосудистого фактора роста — основного индуктора ангиогенеза. Препарат одобрен Минздравом и уже используется в практическом здравоохранении для лечения ишемии нижних конечностей. Введение препарата в ткани пациента с хронической ишемией обеспечивает локальное увеличение концентрации эндотелиального сосудистого фактора роста в тканях. Это индуцирует образование и рост сосудов, тем самым предотвращая прогрессирование ишемии.

Клинические исследования призваны оценить эффективность препарата «Неоваскулген» при новом показании – синдроме диабетической стопы.

Владимир Егоров, старший проектный менеджер Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково»: «Проект по разработке платформы геннотерапевтических препаратов для регенерации тканей — один из ключевых для Фонда по направлению «Регенеративная медицина». Независимые эксперты, рассматривавшие грантовый меморандум, отметили отсутствие на рынке аналогов препарата и высокую квалификацию команды проекта. При этом Фонд “Сколково” развивает сотрудничество с Институтом стволовых клеток человека и по другим направлениям: среди участников “Сколково” также дочерние компании ИСКЧ “Витацел” и “Скинцел”, а компания “ЦГРМ Генетико” имеет статус Исследовательского центра партнера».



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