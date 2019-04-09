Единые требования к наличию российского GMP сертификата планируется принять в этом году

Минпромторг РФ совместно с Государственным институтом лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП) инициировали разработку нового законопроекта, который предполагает внесение поправок в федеральный закон №61 «Об обращении лекарственных средств» в части установления единых требований наличия у российских и иностранных производителей как фармацевтических субстанций, так и лекарственных препаратов, российского сертификата GMP. Данные поправки планируются к принятию уже в этом году.

О новой законодательной инициативе рассказал в своем выступлении на тему внедрения новых преференций для фармпроизводителейпрезидент компании АО «Активный Компонент» Александр Семёнов на пленарном заседании в рамках международного форума IPheB Russia 2019.

«Предпосылками для разработки данной законодательной инициативы послужило наличие так называемого «дуализма» в 61-ФЗ, в рамках которого право на обращение лекарственных средств имеют компании, обладающие лицензией на производственную деятельность и компании, имеющие сертификат GMP», — рассказал Александр Семёнов.

Также он отметил, что «Активный компонент» поддерживает данный законопроект.

В результате компании, получившие в Минпромторге РФ российский сертификат GMP, на неравных условиях конкурируют с российскими или иностранными производителями, не прошедшими проверку о соответствии необходимым требованиям правил надлежащей производственной практики. К примеру, «Активный Компонент» имеет сертификат GMP российского образца и уже второй раз его подтверждает.

«Мы прошли массу инспекторатов и понимаем, что наши субстанции абсолютно валидны по качеству с иностранными аналогами. Но при этом на рынке остаются те же самые субстанции, которые очевидно таким качествам не соответствуют», — отметил президент «Активного Компонента».

В результате это может отразиться на качестве жизни и здоровье граждан, которые используют в том числе некачественные и небезопасные лекарственные средства.

По информации ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга РФ уже выдано 998 сертификатов GMP. 298 компаний получили отрицательные заключения. Однако, по сведениям, полученным из реестра отказов в выдаче заключения о соответствии производителей требованиям правил надлежащей производственной практики, а также из государственного реестра лекарственных средств, 62 производителя фармацевтических субстанций продолжают поставку своей продукции в Россию. Например, испанская компания «Биоиберика» поставляет субстанции для 23 производителей, итальянская «Фармабиос» — для 9 производителей лекарственных средств. Из-за пробела в законодательстве данные компании могут на законных основаниях продолжать выпускать на российский рынок фармацевтические субстанции и лекарственные препараты, произведенные, по сути, с большим количеством нарушений.

Стандартизация требований, которые предъявляются к качеству лекарственных средств в России и в мире нужна также для выхода на внешний рынок и увеличения экпорта. Уже сейчас в 61 федеральном законе российские нормы заменяются евразийскими.

«Очевидно, что всем нам нужно стремиться применять единые меры ко всем компаниям и контрагентам российским и зарубежным, – это поможет российскому производственному рынку стать более конкурентоспособным и иметь все шансы участвовать на равных с конкурентами на зарубежных рынках», — сообщил Александр Семёнов в своем выступлении.

gmpnews