Московское УФАС раскрыло картельные сговоры при закупках тестов и расходных материалов

Московское УФАС раскрыло два картельных сговора при закупках медицинскими учреждениями тестов для выявления наркотических веществ и расходных медицинских материалов, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Так, раскрыт картельный сговор между участниками 70 электронных аукционов на поставку тестов для выявления наркотических веществ. Общая начальная максимальная цена контрактов составила более 115,3 млн руб.

В течение года в аукционах участвовали две столичные компании: ООО «ДИАТЕСТ» и ООО «ЭКСТРАТЕСТ». Заказчиками торгов выступили наркологические диспансеры, психиатрические больницы и бюро судебно-медицинских экспертиз по всей стране.

По итогам торгов компания «ЭКСТРАТЕСТ» заключила 34 контракта на общую сумму 37 млн руб., а «ДИАТЕСТ» стала победителем 36 закупок на 77 млн рублей. Снижение НМЦК составило 1%.

Московское УФАС России установило, что поставщики пользовались единой инфраструктурой и проводили совместную подготовку к закупкам.

«Участники картеля фактически отказались от конкурентной борьбы, что привело к установлению искусственных цен на торгах. Как следствие, поставка тестов для выявления наркотических веществ государственным учреждениям из 22 городов России осуществлялась по завышенным ценам», – отметил руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.

Компании признаны виновными в нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.

Кроме того, ведомство обнаружило признаки антиконкурентного соглашения между участниками аукционов на поставку медицинских расходных материалов. В течение двух лет компании приняли участие в 51 аукционе на общую сумму в 198,6 млн руб.

В торгах принимали участие 11 компаний: ООО «Кронос Групп», ООО «Мед Эксклюзив», ООО «Дельта Фарм», ООО «Тайм Медика», ООО «Стормед», ООО «Градпроект», ООО «УМК», ООО «ПАРС-МЕД», ООО «Мармари», ООО «Элегия-Импорт» и ООО «Гиперион-П». Среди заказчиков – медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области, Ненецкого автономного округа.

По итогам торгов ООО «Стормед» заключило 11 контрактов на сумму 50,9 млн руб. Еще 10 контрактов на общую сумму 28,5 млн руб. выиграло ООО «Градпроект». Восемь контрактов на 77,5 млн руб. заключило ООО «Мед Эксклюзив». По шесть контрактов досталось ООО «Мармари» и ООО «Дельта Фарм» – на 13,3 млн руб. и 10,9 млн руб. Четыре контракта на 7,7 млн руб. выиграло ООО «Тайм Медика». По два контракта заключили ООО «Гиперион-П» и ООО «Кронос Групп» – на 2,3 и 3 млн руб., по одному – ООО «УМК» и ООО «ПАРС-МЕД» – на 2 млн и 246 тыс. руб.

Снижение цены в ходе торгов варьировалось от 0,5% до 5%. Отказ участников аукциона от конкурентной борьбы друг с другом привел к тому, что заказчикам не удалось получить возможную экономию бюджетных средств.

В отношении участников аукционов также возбуждены дела по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.

Как сообщили в пресс-службе УФАС, ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена ч.2 ст.14.32 КоАП и влечет наложение административного штрафа в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тыс. руб. для руководителей организаций.

Также сообщается, что компании признаны виновными в нарушении п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции. Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена ч.2 ст.14.32 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тыс. руб. для руководителей организаций.

Источник: УФАС по г. Москве

Фото: moscow.fas.gov.ru

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