По иску о защите деловой репутации «Материа Медика Холдинг» заключено мировое соглашение

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» информирует о заключении мирового соглашения по иску о защите деловой репутации, который рассматривался Арбитражным судом г. Москвы. В качестве ответчиков по данному делу были привлечены научно-популярная газета АНО «Троицкий вариант-Наука» и авторы статьи «»Релиз-активность» Олега Эпштейна» Никита Хромов-Борисов, Михаил Архипов, Валерий Кувакин.

По условиям мирового соглашения статья подлежит редактированию, из текста должны быть удалены слова и выражения, оказывающие или могущие оказать негативное влияние на деловую репутацию компании, в частности, утверждения о недоказанной эффективности ее лекарственных препаратов.

Кроме того, в газете будет опубликована статья «Олег Эпштейн. Феномен релиз-активности: перспективы применения в медицине и иных областях», с описанием эффектов сверхвысоких разведений различных веществ, а также данных о результатах проводимых компанией рандомизированных клинических исследований.

Компания, в свою очередь, в рамках мирового соглашения по просьбе ответчиков в качестве жеста доброй воли компенсирует им все расходы, понесенные в ходе судебного процесса.

«Материа Медика Холдинг» выражает удовлетворение урегулированием спора мирным путем, а также позитивно оценивает действия ответчиков по изменению подхода к выражению критики в отношении научной деятельности компании, приветствует переход к цивилизованной научной дискуссии.

«Мы будем жестко реагировать на действия любых лиц в связи с распространением недостоверной и порочащей информации в отношении нашей научной и производственной деятельности, наших работников и исполнительных органов, а также будем защищать свою деловую репутацию всеми способами, предусмотренными действующим законодательством», – отметили в компании.

pharmvestnik