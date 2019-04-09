Китайский инвестор может построить на Дальнем Востоке фармацевтический завод

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) организовало бизнес-миссию руководства одной из китайских фармкомпаний в регионы Дальнего Востока с посещением потенциальных площадок для строительства, встречами с краевыми правительствами, ресурсоснабжающими компаниями и регуляторами.

«Компания планирует реализовать на Дальнем Востоке проект по строительству современного завода по производству антибиотиков. Предполагается комплексное строительство систем очистных сооружений в соответствии с требованиями и нормами РФ, систем контроля качества, систем хранения и транспортировки. Завод позволит создать высокотехнологичные рабочие места и развить фармацевтические компетенции на Дальнем Востоке. Предприятие станет гарантированным покупателем большого объема сырья – кукурузного крахмала, соевого масла, глюкозы. Данное производство будет катализировать развитие сельского хозяйства, запуская новые проекты в отрасли, а также проекты по переработке сельскохозпродукции. Наше Агентство привлекло инвестора, выбрало несколько потенциальных площадок в соответствии с требованиями к строительству завода совместно с регионами ДФО, подготовило детальные ответы на вопросы инвестора. Переговоры и работа с инвестором идут с февраля 2017 года. Это важный проект для Дальнего Востока, который может стать первым заводом по производству фармсубстанций. Проект направлен на импортозамещение и способствует реализации стратегии «Фарма-2020». Сейчас проработана большая часть технических вопросов, идет поиск площадки под производство», — отметила директор по проектам в области медицины Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Эльвира Нургалиева.

Бизнес-миссия во главе с собственником и учредителем фармацевтической компании посетит три региона ДФО.

«Готовятся предметные переговоры с региональными властями и встречи с администрациями муниципалитетов, во время которых будут рассматриваться требования инвестора к площадке, наличие инфраструктуры и другие организационные вопросы», – пояснила Эльвира Нургалиева.

gmpnews