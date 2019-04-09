Boehringer Ingelheim приобретает ICD Therapeutics и усиливает направление R&D в онкологии

Компания Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхам»; BI) сообщила о приобретении ICD Therapeutics («Ай-Си-Ди Терапьютикс»), включая права на MacroDel – инновационную платформу для разработки биопрепаратов, сообщает WorldPharmaNews.

BI будет использовать данную платформу совместно с компанией nanoPET Pharma GmbH («наноПЕТ Фарма ГмбХ»), бывшим акционером ICD Therapeutics. Иные подробности сделки не разглашаются.

По словам д-ра Норберта Краута, руководителя глобального отделения исследований рака Boehringer Ingelheim, сотрудничество BI с nanoPET Pharma потенциально сможет преодолеть барьеры, с которыми сталкиваются многие биопрепараты для лечения рака, а именно – получение доступа к мишеням внутри опухолевых клеток. «Мы будем использовать технологию MacroDel компании ICD для разработки первых в своем классе препаратов-кандидатов для воздействия на внутриклеточные мишени при различных типах опухолей, что может позволить лечить пациентов, для которых в настоящее время схемы лечения либо отсутствуют, либо не являются адекватными», — сказал д-р Краут.

Сконструированные белки и пептиды обладают огромным потенциалом блокирования взаимодействий «белок–белок» внутри раковых клеток, но обычно считается, что их большие размеры не позволяют им проникать внутрь клеток. В технологии MacroDel используются транспортные белки в клеточных мембранах для доставки таких препаратов-кандидатов внутрь опухолевых клеток. Это дает возможность использовать терапевтические мишени, которые в иных случаях являются недоступными.

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Татьяна Кублицкая

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