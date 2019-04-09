Gedeon Richter покупает пакет акций американской компании Prima-Temp на 5 млн долларов

Компания Gedeon Richter объявила о покупке к конвертируемых долговых ценных бумаг компании Prima-Temp Inc. на сумму 5 миллионов долларов.

Данная покупка стала результатом подписания партнерами эксклюзивного лицензионного соглашения о выводе на рынок инновационного медицинского устройства Ayola (в США – Priya) по всему миру, кроме США и Канады, в конце 2017 г. Это соглашение было подкреплено приобретением компанией Gedeon Richter миноритарного пакета акций стоимостью 5 миллионов долларов.

Габор Орбан (Gábor Orbán), генеральный директор компании Gedeon Richter:

«Финансовая поддержка Prima-Temp является знаком нашего доверия к компании-партнеру и нашей уверенности в успехе разрабатываемого устройства. Мы считаем, что сфера женской фертильности является первостепенной на рынке продуктов для женского здоровья, который является ключевым для нашей компании. Расширяя влияние в этой области, Gedeon Richter предполагает дальнейшее развитие как в этом важном сегменте, так и в сфере электронных медицинских приборов».

«Гедеон Рихтер» — венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Центральной и Восточной Европе производитель лекарственных препаратов (производит около 200 генерических и оригинальных препаратов в более чем 400 формах). Особое внимание компания уделяет исследованиям в области центральной нервной системы и женского репродуктивного здоровья. В активах компании 6 производственных и исследовательских предприятий, завод в России был открыт более 20 лет назад и стал первой иностранной производственной площадкой компании.На сегодняшний день штат компании составляет около 12 тысяч человек в мире, 1100 из которых трудится в России.

gmpnews