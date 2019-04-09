Корея намерена усилить продвижение дженериков на рынках России и Украины

Корейские фармацевтические компании усиливают свое присутствие на российском и украинском рынках. Основное внимание они хотят сосредоточить на продвижении дженериковых препаратов. Об этом говорится в докладе о состоянии рынка лекарственных препаратов РФ, который опубликовал Корейский институт развития индустрии здравоохранения, сообщает PrimaMedia Korea.

По мнению экспертов, в настоящее время российский рынок оценивается в 20 млрд долларов и занимает 10-е место в мире. Ожидается, что его ежегодный рост составит более 5%, в результате чего объем рынка возрастет до 25,6 млрд долларов. Такие прогнозы говорят о том, что Россия сохранит за собой место крупнейшего рынка лекарственных препаратов в центральной и восточной Европе.

Российский рынок лекарственных препаратов обладает большим потенциалом, однако уровень потребления лекарств на душу населения пока остается на невысоком уровне. Основу российского рынка составляют дженериковые препараты. Это открывает перед корейскими производителями новые возможности.

В 2017 году Республика Корея экспортировала в Россию лекарственные препараты на сумму 30 млн долларов. Стоит отметить, что за последние четыре года рост экспорта в Россию из Кореи вырос более чем на 10%. Однако для, что того чтобы закрепиться на российском рынке дженериков необходимы определенные инвестиции в производственные мощности. На сегодняшний день строительство заводов и создание производственных линий в России – пока не выполнимая задача для корейских компаний. Единственным решением является создание консорциума с участием нескольких корейских производителей с целью строительства либо покупки завода на территории России.

gmpnews