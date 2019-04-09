Казахстан переходит на электронный формат формирования заявок на лекарства

Председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан Людмила Бюрабекова на брифинге 8 апреля рассказала, что для борьбы с нерациональным планированием лекарственных средств на местах в ведомстве принято решение внедрить систему электронных заявок.

Для решения проблемы, связанной с нерациональным планированием лекарственных средств, Минздравом принято решение, что на следующий год будут формировать заявки полностью в электронном формате. Сегодня уже завершены все работы по интеграции Регистра диспансерных больных с информационной системой лекарственного обеспечения и Единой фармацевтической информационной системой ТОО «СК-Фармация», — сказал она.

По ее словам, процесс формирования заявки будет выглядеть следующим образом.

Если пациент вновь выявленный, диспансерный, то врач ставит его на учет по конкретному заболеванию, подлежащему бесплатному лекобеспечению либо уже стоящему на учете пациенту врач выбирает одну из схем лечения, которая ему необходима с указанием дозировки, количества и необходимого курса лечения. Данные схемы лечения были разработаны нашими республиканскими, профильными научными институтами, — пояснила Бюрабекова.

А уже потом автоматически полностью курс лечения в разрезе регионов будет попадать в Единую фармацевтическую информационную систему ТОО «СК-Фармация».

Где мы будем видеть сводную заявку по всей стране в разрезе регионов, поликлиник, нозологии, тех необходимых лекарственных препаратов и указаниях их количества. После этого данный свод будет направлять на бюджетную комиссию для формирования бюджета и выделения соответствующих бюджетных средств. Работа по формированию данной заявки начнется в ближайшее время и закончится до 15 мая, — сообщила глава комитета.

Она добавила, что сейчас регионам идут перекрестные проверки, по результатам которых будет ясно, какой ущерб из-за нерационального планирования лекарств нанесен.

gmpnews