Замминистра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую отстранили от должности

Якутский городской суд отстранил от должности замминистра здравоохранения республики Людмилу Вербицкую на время расследования уголовного дела, связанного с превышением должностных полномочий при проведении госзакупок.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Как сообщили в Минздраве региона, уголовное расследование связано с деятельностью компании «Мед-фуд», занимающейся поставкой медицинского питания в больницы региона.

В самой компании факт проведения обысков в якутском филиале подтвердили, но опровергли причастность к поставкам ланч-боксов, которые фигурируют в материалах дела: «ООО «Мед-Фуд» не осуществляет производство и реализацию упомянутых ланч-боксов для нужд медицинских учреждений Республики Саха (Якутия)».

В республиканском Минздраве и по месту жительства замминистра прошли обыски. Силовики недавно проводили в ведомстве оперативные мероприятия по другому уголовному делу. Предыдущий обыск был проведен 3 марта в связи с расследованием мошенничества и ограничения конкуренции при поставке в медучреждения региона лекарств и медицинских изделий на общую сумму 3 млрд рублей. Сейчас некоторые из фигурантов этих дел находятся под домашним арестом.

Источник: Якутия 24

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