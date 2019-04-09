«Деловая Россия» предложила признать «Р-Фарм» и «Медси» системообразующими предприятиями

Общественная предпринимательская организация «Деловая Россия», возглавляемая основным владельцем группы «Р-Фарм» Алексеем Репиком, предложила расширить перечень системообразующих предприятий за счет 19 компаний, в том числе ГК «Р-Фарм» и сети клиник «Медси».

Включение в перечень позволит компаниям участвовать в квалификационном отборе получателей льготных кредитов в обмен на обязательства по экспорту. Преференции предусмотрены для компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). Претендовать на участие в начавшемся 1 апреля отборе могут стать предприятия несырьевых и неэнергетических отраслей.

Предложения по расширению списка формировались исходя из амбиций по экспорту и на основе экспертной оценки значимых для экономики предприятий, сказал Репик «Коммерсанту». С претендентами, по его словам, вопрос не обсуждался.

Сейчас в перечне почти 200 организаций из различных сфер экономики.

АО «Р-Фарм» – российская фармацевтическая компания. Основной владелец компании – Алексей Репик, 10% акций принадлежат японской Mitsui, доля есть у консорциума международных инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-японского инвестиционного фонда. Компания специализируется на производстве и поставках препаратов для лечения онкологических, инфекционных и иммунологических заболеваний. С 2017 года является крупнейшим, а по ряду наименований единственным поставщиком препаратов для лечения ВИЧ, гепатита и туберкулеза. Выручка «Р-Фарм» в 2017 году, по данным СПАРК, составила 56,7 млрд рублей, чистая прибыль – 3,5 млрд рублей.

ГК «Медси» – один из крупнейших медицинских холдингов на российском рынке коммерческой медицины, на 100% принадлежащий АФК «Система». Сеть объединяет 25 клиник в Москве и Московской области, среди которых две детские клиники, две клинические больницы и три клинико-диагностических центра. В регионах России компания насчитывает 13 клиник, 70 медицинских пунктов на предприятиях, службу скорой медицинской помощи, службу помощи на дому, медицинский велнес-центр, а также два санатория. Выручка «Медси» в 2018 году выросла на 52% – до 17,7 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась вдвое – до 1,2 млрд рублей.

Источник: Коммерсант

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