Комиссия ЕС заявила о дискриминации европейских фармкомпаний в Турции

Европейский союз (ЕС) направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) запрос на рассмотрение дела о незаконных мерах, предпринятых Турцией, которые дискриминируют фармацевтических производителей ЕС.

«Турция дискриминирует производителей фармацевтических препаратов в ЕС, заставляя их перемещать производство на территорию этой страны. Это явное нарушение правил ВТО. Оно имеет значительные экономические последствия для ЕС и ставит под угрозу многие рабочие места. Мы надеемся, что сможем разрешить этот спор в ходе предстоящих консультаций в ВТО», — заявила Комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

Дело против Турции касается мер, которые вынуждают иностранных фармацевтических производителей, желающих получить право продавать свои лекарства в рамках турецкой системы здравоохранения, перемещать производство в эту страну. Кроме того, Турция применяет ряд требований к передаче технологий в тех случаях, когда компании переносят производство в Турцию. Они касаются защиты интеллектуальной собственности иностранных компаний, таких как патенты и деловая информация. Как сообщается в заявлении Комиссии ЕС, эти меры являются явным нарушением обязательств Турции в ВТО по отношению к иностранным компаниям. Они ставят их в неравное положение с местными производителями.

Согласно экспертным оценкам, реализация мер по принудительной локализации может сократить объем экспорта фармацевтической продукции из ЕС в Турцию на 460 миллионов евро (приблизительно 516 млн долларов США) а, выполнение требований по передаче технологий может повлиять на весь экспорта из ЕС в Турцию, общий объем которого превышает 2,5 миллиарда евро (2,8 млрд долларов США).

Первый шаг к урегулированию спора состоит из 60-дневных консультаций. Если они не приведут к удовлетворительному решению, ЕС может потребовать, чтобы ВТО приняло решение по данному вопросу.

В заявлении говорится, что ЕС будет и далее предпринимать все необходимые шаги для защиты интересов европейской фармацевтической промышленности в соответствии с правилами ВТО.

pharm.reviews