«Джонсон & Джонсон» оштрафован на 200 тыс. рублей за рекламу «Гексорала»

ФАС России назначила административный штраф в размере 200 тыс. руб. ООО «Джонсон & Джонсон» за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата «Гексорал».

4 марта 2019 г. Комиссия ведомства установила в рекламе лекарства, которая транслировалась в эфире ряда телеканалов (ТВ-3, Первый канал, СТС), нарушения требований Закона о рекламе: в ролике гарантировалось положительное действие препарата, он назывался «болезнетушителем №1». Кроме того, в ролике присутствовали некорректное сравнение и введение потребителей в заблуждение, сообщает пресс-служба ФАС.

Из рекламы также следует, что боль в горле, возникшая у ее героев, устраняется после применения лекарственного препарата. Так один из героев ролика утверждает: «Хотел, чтобы все болели, но оказался Гексорал сильнее!». Подобное заверение потребителей в эффективности препарата и гарантия его положительного действия в лечении нарушают требования закона, считают в антимонопольной службе.

ФАС признала ООО «Джонсон & Джонсон» виновным и выдала обществу предписание о прекращении нарушения Закона о рекламе.

Источник: пресс-служба ФАС России

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