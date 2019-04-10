R&D центр 1 EN проведет открытую демонстрацию Track & Trace системы с регистратором эмиссии

R&D центр 1 EN проведет демонстрацию одноименной Track & Trace системы на одном из значимых фарм событий. Ежедневно на фирменном стенде в рамках «Фармапак» сотрудники компании будут показывать всем желающим процессы сериализации и агрегации с подключением к регистратору эмиссии.

Решения 1 EN внедрены на многих фармацевтических производственных площадках, и признаны полностью пригодными для сериализации и агрегации средств идентификации с криптографической защитой кодов маркировки. Последние производственные тесты оборудования для агрегации 1 EN.A1 показали беспрецедентную скорость распознавания кодов с криптозащитой в рамках послойной агрегации. Уникальная R&D разработка позволяет распознавать 140 кодов за 1-2 секунды.

Демонстрация на «Фармпак» позволит компаниям, которые находятся в процессе выбора партнеров для внедрения Track & Trace системы, наглядно убедиться в технологичности и инновационности аппаратных комплексов и софта 1 EN.

Равиль Гимадиев, генеральный директор Original Group и основатель R&D бюро 1 EN, приглашен спикером на дискуссионную площадку мероприятия. В первый день VIII Форума фармацевтической упаковки г-н Гимадиев поделится с участниками практическими кейсами в рамках темы: «Управление рисками при внедрении Track & Trace систем на Российском фармацевтическом рынке».

Место встречи:

ЦВК Экспоцентр, павильон №7 (зал 6), стенд 5.5.

Источник: Original Group

pharmvestnik