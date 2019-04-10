Компания «Биосинтез» приняла участие в работе конгресса по инфекционным болезням

Компания «Биосинтез» приняла участие в выставке в рамках ежегодного XI Всероссийского конгресса по инфекционным болезням с международным участием «Инфекционные болезни в современном мире: эволюция, текущие и будущие угрозы», прошедшем с 1-3 апреля в Москве в отеле «Рэдиссон-Славянская».

Конгресс был организован Центральным НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Соорганизаторами мероприятия выступили Национальное научное общество инфекционистов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов, Федерация педиатров стран СНГ. В текущем году мероприятие было приурочено к 90-летнему юбилею академика РАН и РАО Валентина Ивановича Покровского – известного российского ученого-эпидемиолога и инфекциониста.

В рамках обширной научной программы конгресса были обсуждены актуальные вопросы эпидемиологического надзора, профилактики, диагностики и лечения инфекционных болезней, противовирусной и антибактериальной терапии и т.п.

На выставочной экспозиции конгресса более 40 компаний представили свою продукцию: вакцины, лекарственные препараты, медицинские изделия и оборудование.

ПАО «Биосинтез» на объединенной экспозиции предприятий под эгидой Минпромторга РФ представило препараты антибактериального и противомикробного портфеля. Данная группа препаратов занимают одну из ключевых позиций в структуре продаж компании и выпускаются в различных лекарственных формах: порошки для инъекций, растворы для инфузий, таблетки, капсулы, мази, суппозитории.

Источник: «Сан Фарма»

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